Wie hoch sind die Ausfälle für Hypo tatsächlich?

Der Hypo Vorstand trat nach Vorwürfen, die Bank habe leichtfertig Kredite an die Signa Gruppe vergeben, am Dienstag - vom Bankgeheimnis teilweise entbunden - an die Öffentlichkeit. Vorstandsvorsitzender Michel Haller sprach von „komplexen Sachverhalten“, die in den vergangenen Tagen offenbar „lückenhaft“ bis „falsch dargestellt“ worden seien. Dem wollte er nun entgegenwirken. Laut Haller war die Bank bereits seit den Nullerjahren mit der Signa Gruppe in Verbindung. schon damals sind Projekt-Kredite vergeben worden, die auch vollständig zurückbezahlt wurden.