Bitcoin erklimmt Allzeithoch von 69.000 Dollar

Stabiler rechtlicher Rahmen

Inzwischen gebe es einen stabilen rechtlichen Rahmen durch die Marktaufsicht, sodass viele institutionelle Anleger und Banken in den Kryptomarkt eingestiegen seien. „Die haben in den vergangenen Monaten den Preis nach oben bewegt, weil viel frisches Geld in den Markt geflossen ist.“ Die privaten Investoren seien am aktuellen Aufschwung bisher kaum beteiligt.