Zusatzkonzert! „BossHoss“ rocken zweimal die Burg

Denn Alec Völkel und Sascha Vollmer haben ihren Kärnten-Aufenthalt für ihre Fans kurzerhand verlängert und werden nun am 4. September ein Zusatzkonzert in der atemberaubenden Kulisse der Burgarena geben. Und da die beiden deutschen „Cowboys“ auch bekennende Motorrad-Liebhaber sind, werden sie auf ihrem Kärnten-Kurz-„Urlaub“ wohl auch den Faaker See besuchen – und am 26. European Bike Week Festival vorbeischauen.