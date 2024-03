Hartinger-Klein soll Akten vernichten haben lassen

So steht in einer E-Mail eines Beamten vom Mai 2019 an zwei Kollegen des Gesundheitsministeriums etwa, dass er eine Mitarbeiterin der damaligen Ministerin kontaktiert hat, „um Papierunterlagen unter Verschluss in Archivschachteln ans Staatsarchiv zu verpacken.“ Dabei habe sich herausgestellt, dass sämtliches Papier im großen Stil vernichtet worden sei, heißt es weiter.