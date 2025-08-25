Vorteilswelt
Gerüchteküche brodelt

Holt Glasner ÖFB-Teamspieler als Ersatz für Eze?

Fußball International
25.08.2025 07:59
Verstärkt Oliver Glasner seinen Kader mit einem ÖFB-Teamspieler?
Verstärkt Oliver Glasner seinen Kader mit einem ÖFB-Teamspieler?(Bild: AFP/APA/Glyn KIRK)

Darf Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner bald auf die Dienste eines ÖFB-Kickers bauen? Nach dem Abgang von Eberechi Eze zu Arsenal braucht der FA-Cup-Sieger dringend Unterstützung für die Offensive. Vielleicht kommt diese aus Leipzig und heißt Christoph Baumgartner! 

Der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri bringt diese Option jetzt nämlich ins Spiel. Glasner ist nach dem Abgang von Eze auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. Da nicht mehr viel Zeit ist, hat man sich bei Palace offenbar auf zwei Optionen festgelegt, bei denen man sich Chancen ausmacht.

Glasner wohl großer Fan
Bilal El Khannouss von Leiceister City soll demnach die bevorzugte Lösung der Londoner sein. Sollte sich dessen Transfer aber als kompliziert herausstellen, würde sich der Blick in Richtung Deutschland richten. Denn Glasner soll als großer Fan seines Landsmanns Baumgartner gelten. 

Der ÖFB-Kicker besitzt in Leipzig zwar noch einen Vertrag bis 2028 – allerdings scheint der 26-Jährige auch unter dem neuen Trainer Ole Werner nur zweite Wahl zu sein. Ein Wechsel zu Palace könnte für ihn ein guter Neustart sein – gerade auch in Hinblick auf eine mögliche WM-Teilnahme. 

Ähnliche Themen
Oliver GlasnerChristoph Baumgartner
Leipzig
ÖFB
FA Cup
