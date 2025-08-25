Holt Glasner ÖFB-Teamspieler als Ersatz für Eze?

Darf Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner bald auf die Dienste eines ÖFB-Kickers bauen? Nach dem Abgang von Eberechi Eze zu Arsenal braucht der FA-Cup-Sieger dringend Unterstützung für die Offensive. Vielleicht kommt diese aus Leipzig und heißt Christoph Baumgartner!
Der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri bringt diese Option jetzt nämlich ins Spiel. Glasner ist nach dem Abgang von Eze auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. Da nicht mehr viel Zeit ist, hat man sich bei Palace offenbar auf zwei Optionen festgelegt, bei denen man sich Chancen ausmacht.
Glasner wohl großer Fan
Bilal El Khannouss von Leiceister City soll demnach die bevorzugte Lösung der Londoner sein. Sollte sich dessen Transfer aber als kompliziert herausstellen, würde sich der Blick in Richtung Deutschland richten. Denn Glasner soll als großer Fan seines Landsmanns Baumgartner gelten.
Der ÖFB-Kicker besitzt in Leipzig zwar noch einen Vertrag bis 2028 – allerdings scheint der 26-Jährige auch unter dem neuen Trainer Ole Werner nur zweite Wahl zu sein. Ein Wechsel zu Palace könnte für ihn ein guter Neustart sein – gerade auch in Hinblick auf eine mögliche WM-Teilnahme.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.