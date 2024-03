Künstliche Intelligenz räumt kein Zimmer auf

Ein wunderschönes Gemälde, das der Computer gemalt hat? „Ja, das gibt es schon“, sagt Sepp Hochreiter, der „Vater der Künstlichen Intelligenz (KI)“. Der deutsche Informatiker leitet an der Linzer JKU das „Institute for Machine Learning“. An der Anton Bruckner Privatuniversität spricht er darüber, dass KI den Kunst- und Musikmarkt völlig aufmischen wird.