Bauernhöfe im Zentrum von Betrugsprozessen

Bauernhöfe werden immer wieder zum Zankapfel. So wurden am LG Wels am Montag und Dienstag gleich zwei Fälle verhandelt, bei denen es um landwirtschaftliche Anwesen ging. Am Montag wurden Mieter, die den Hof via erfundenen Nottestament erben wollten, zu hohen Strafen verurteilt. Am Dienstag ging‘s um Mietrückstände und verkauftes Mobiliar.