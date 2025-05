Lehár Festival Bad Ischl zwischen Himmel und Hölle

Das Lehár Festival in Bad Ischl geht heuer zurück an die „Wurzeln der Operette“, wie Intendant Thomas Enzinger sagt. Als erste Highlight-Premiere hat man Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ angesetzt. Von 4. Juli bis 24. August werden insgesamt drei Produktionen und ein Rahmen- und Kinderprogramm geboten.