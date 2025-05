„Wildgriller“ dürften kein Feuer in der Au machen

Fünf ungeöffnete Flaschen Mineralwasser, ein Sack Grillkohle und die Plastikverpackung von Fleisch und Würsteln – am vergangenen Freitag haben „Wildgriller“ den Strand am Nebenarm der Donau bei Abwinden wieder einmal versaut (wir berichteten). Dabei ist nicht nur das Zumüllen der Aulandschaft neben dem Kraftwerk Abwinden-Asten ein Problem, wie die Bürgermeisterin von Luftenberg, Hilde Prandner, im Gespräch mit der „Krone“ sagt. „Seit 11. März gilt in diesem Gebiet die Waldbrandschutzverordnung. Das heißt, offenes Feuer und damit natürlich auch Grillen ist verboten“, erklärt die Ortschefin. Diese Verordnung, die übrigens auch das Rauchen in dem Gebiet verbietet, gilt bis 31. Oktober.