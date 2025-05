Wird Wels erst Monate nach dem Finale Meister?

Jetzt ist es offiziell! Vier Tage nach dem 1:4 im Finale der Tischtennis-Bundesliga in Wels und dem Vermerk am Spielberichtsformular legte Stockerau am Montag fristgerecht Protest gegen die Wertung des Finales ein! „Die 45 Euro haben wir gerne investiert“, sagt Stockerau-Mastermind Stani Fraczyk. Grund des Protests: Der von Wels 2018 verpflichtete und nach jahrelanger Abstinenz nun für das Liga-Finish eingeflogene Koreaner Park Ghangyeon soll in der Vergangenheit in anderen Ligen gespielt haben und damit nicht einsatzberechtigt gewesen sein.