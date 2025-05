Schlagabtausch nach Millionen-Pleite des Hotels

Er fühlt sich nun nach der am Montag bekannt gewordenen Einleitung des Insolvenzverfahrens in seiner damaligen Kritik bestätigt: „Ich habe von Anfang an eindringlich vor dieser Förderung gewarnt. Jetzt zeigt sich: Die öffentliche Unterstützung für das Triforet-Projekt war offenbar ein klassischer Fall von Steuergeldverschwendung zugunsten weniger Investoren. Hier wurde ein Projekt für einige wenige Vermögende auf den Bergen von Hinterstoder gebaut. Am Ende zahlen die Oberösterreicher die Rechnung“.