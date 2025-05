Pärchen räumte Keller aus: Nach 8 Stunden entlarvt

Mitgehen ließen die beiden umfassend geständigen Beschuldigten Diebesgut bei dem Coup in Walding im Gesamtwert von rund 8000 Euro. Der Einbruch in das Kellerabteil war am Montag in der Zeit von 2bis 4 Uhr früh verübt worden. Angehalten wurde das Duo schließlich um 12.20 Uhr. Im Wagen befanden sich zwei E-Bikes, ein E-Scooter sowie Werkzeug.