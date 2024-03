Bekenntnis zum regionalen Einkauf nur ein Schmäh?

Mündliche Anfrage an Stelzer

Damit geben sich die Grünen nicht zufrieden: In einer mündlichen Anfrage wollen sie am Donnerstag von Stelzer wissen, wie er im Beschaffungswesen des Landes „die Einhaltung von Sozial- und Menschenrechtestandards, den Ausschluss von Kinderarbeit oder die entsprechende Berücksichtigung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ garantieren wolle.