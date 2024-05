Wirbel um Mandate im Vorstand der Arbeiterkammer

Es ist kompliziert: Nach der Arbeiterkammerwahl im März des heurigen Jahres lautete das Ergebnis so: In der AK-Vollversammlung hat die rote FSG jetzt 75 Sitze (vorher 79), zweitstärkste Kraft sind die Blauen mit 16 Mandaten (plus 5), die Fraktion ÖAAB-FCG verlor drei Sitze und kommt jetzt auf zwölf.