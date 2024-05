234 Millionen Euro für neuen IT:U-Campus in Linz

Trotz Kritik hält Bürgermeister am Standort fest

Bei aller Euphorie: Das Projekt hat – bezogen auf den Standort – auch Gegner. So wollen die Grünen und die Partei Linz plus den Grüngürtel schützen und wünschen sich die Nutzung der alten Post beim Hauptbahnhof. Stadtchef Luger hält am Standort in Urfahr fest, allein schon wegen der unmittelbaren Nähe zur JKU und der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen wie etwa der Bibliothek oder der Mensa. Der Linzer Vizestadtchef Martin Hajart (ÖVP) ruft unterdessen zur Besonnenheit auf und sieht unter dem Motto „Leben, Lehren und Forschen“ eine große Entwicklungschance.