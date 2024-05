Großschartner startet beim Giro in 10. Grand Tour

Ein guter Start sei sehr wichtig, vor allem beim diesjährigen Streckenverlauf, glaubt Großschartner. Schon die Auftakt-Etappe am Samstag sei „gar nicht so superleicht“, sondern bereits „sehr selektiv“. Und am Sonntag ist schon die erste Bergankunft.“ Man müsse mit einer gewissen Spannung in die erste Etappe reingehen, damit „man nicht sinnlos Zeit verliert“.