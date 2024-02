OÖ kauft Autos und Granit nicht (mehr) in China

Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Gewährleisten soll das ein neuer „Praxisleitfaden“ für die öffentliche Auftragsvergabe, der der „Krone“ vorliegt. Auf 55 Seiten werden darin sechs Schritte skizziert, die eine „nachhaltige und qualitätsorientierte Beschaffung“ ermöglichen sollen. „Auch die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die in Österreich typischerweise regional tätig sind, ist bedeutsam“, heißt es unter anderem in dem Papier. So soll der „Auftragnehmerkataster Österreich“ dem Land einen Zugang zur sogenannten „Liste geeigneter Unternehmer“ ermöglichen.