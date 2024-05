Raserin (43) bremste erst kurz vor Polizisten ab

Am Donnerstag führte die Polizei in Linz, in der Florianer Straße bei der Betriebsabfahrt A1, routinemäßige Lasermessungen durch. Um 14 Uhr näherte sich plötzlich ein PKW mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die dabei durchgeführte Messung ergab 103 km/h im Ortsgebiet, ohne Abzug der Messtoleranz.