Pogo: One-Man-Show so stark wie NEOS und Grüne

Acht Prozent - das ist wahrhaft starkes Bier. Für Marco Pogo und seine Bierpartei heißt das: beste Aussichten, um ins Parlament einzuziehen. Sollte er auch tatsächlich antreten. In Umfragen liegt Dominik Wlazny, so der bürgerliche Name des Chefs der Bierpartei, gleichauf mit den Grünen und NEOS. Die beiden Parteien sind seit vielen Jahren fixer Bestandteil des Hohen Hauses und werken auch in Regierungen - vor allem die Grünen. Profimusiker Pogo indes tingelt als One-Man-Show durch die Lande. Noch ohne Wahlkampfauftritte und Wahlprogramme. Was macht ihn dann so anziehend?