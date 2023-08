Linke unter sich: SP-Chef Babler wählte Marco Pogo

32-Stunden-Woche „keine Utopie“

Die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sieht er nach wie vor nicht als Utopie. „Weil die Arbeitsproduktivität dadurch steigt, werden die Produkte nicht teurer werden“, behauptet Babler. Eine 32-Stunden-Woche seit notwendig, weil die Arbeitsintensität um ein Vielfaches gestiegen sei. „Man kann einen Marathon nicht immer mit der Geschwindigkeit eines 100-Meter-Laufs bestreiten“, argumentierte Babler. Meinungsforscher Haselmayer sieht reale Chancen, dass Babler mit der 32-Stunden-Woche punkten könnte - vor allem bei den jüngeren Generationen. „Sämtliche Umfragen zeigen, dass die Menschen weniger arbeiten wollen. Damit hat er reale Chancen ins Kanzlerduell zu kommen, denn das Thema kommt an “. In dem Sommergespräch deutet Babler auch an, dass er die 32-Stunden-Woche in der SPÖ umsetzen zu wollen. „Man muss auch bei sich selber beginnen“, so Babler.