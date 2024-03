Veto gegen Social-Media-Bann für Unter-16-Jährige

Wachsendes Bewusstsein

In den USA ist in den vergangenen Jahren das Bewusstsein für Risiken für Minderjährige durch Online-Plattformen gewachsen – unter anderem mit Blick auf sexuelle Ausbeutung und Cyber-Mobbing. Ende Jänner gab es eine aufsehenerregende Anhörung im US-Senat in Washington, in dem der Chef des Facebook- und Instagram-Mutterkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, sich bei Familien entschuldigte, deren Kinder durch Online-Plattformen zu Schaden gekommen sind.