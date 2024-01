Facebook-Chef entschuldigt sich bei Eltern

„Sie haben Blut an Ihren Händen“, lautete der Vorwurf am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Kongress gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg und die Vorstände mehrerer anderer Tech-Unternehmen, bei der es um die Gefahren und Schäden für Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien ging. In der außergewöhnlich hitzigen Debatte zeigte Zuckerberg auch eine ungewöhnliche Geste.