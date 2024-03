„Wir haben keine Strukturen und keine Förderungen“

Akademieähnlicher Nachwuchsbetrieb

Dazu gibt’s ein passendes Beispiel. Die 15-jährige Angelina Klaudrat wechselte im Winter von Rothenthurn nach Spittal. Aber nur bis Sommer, denn dann geht es weiter in die Akademie von St. Pölten. „Wir brauchen dringend auch in Kärnten zumindest einen akademieähnlichen Nachwuchsbetrieb. Auch ein Internat mit Betreuung, wo die Mädels sich auf den Fußball konzentrieren können“, so Pichelkastner.