Briefe von Kafka: Eine Puppe geht auf Weltreise

„Dieses Stück beruht auf einer wahren Begebenheit. Franz Kafka hat dieses Mädchen in einem Park getroffen. Der Verlust der Puppe hat ihn so getroffen, dass er ihr helfen wollte und tatsächlich angefangen hat, diesem Mädchen regelmäßig Briefe zu schreiben – im Namen der Puppe“, verrät Sabine Kristof-Kranzelbinder, Schauspielerin und künstlerische Leiterin. „In den Schriftstücken beschreibt Kafka, wie es der Puppe geht und welche Reisen sie unternimmt. So hilft er dem Mädchen über ihren Verlustschmerz hinweg.“