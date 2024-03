Worum es in den kommenden U-Ausschüssen geht

Untersuchungsausschüsse sind nicht erst seit dem Urteil gegen den jungen Alt-Kanzler Sebastian Kurz wieder in aller Munde. In den kommenden Wochen starten gleich zwei weitere brisante Ausschüsse, die den schleichend beginnenden Wahlkampf prägen werden. Bevor die nächsten Skandale bekannt und etwaige juristische Schritte eingeleitet werden, hat sich die „Krone“ für Sie angesehen, worum es in den Ausschüssen wirklich geht.