Deutsche Marine schoss versehentlich auf US-Drohne

Wie berichtet, hat die deutsche Fregatte Hessen am Dienstag ihren ersten scharfen Einsatz im Rahmen der EU-Militärmission „Aspides“ im Roten Meer gehabt und zwei Drohnen der jemenitischen Houthi-Miliz abgewehrt (siehe Video oben). Wie am Donnerstag bekannt wurde, hatte die Hessen allerdings schon am Montag eine nicht identifizierbare Drohne im Visier und versuchte, diese ebenfalls abzuschießen - ohne Erfolg. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein US-Fluggerät gehandelt hatte.