Österreich beteiligt sich an Mission im Roten Meer

Die beiden Bundesheer-Offiziere werden laut dem Verteidigungsministerium in Wien ihr Know-how in den Bereichen Logistik und Informations- und Kommunikationstechnologie einbringen. Es gehe darum, „im europäischen Verbund vitale Interessen Europas - und damit Österreichs - zu vertreten und dabei die Sicherheit von bedeutenden Handelswegen nach Europa aktiv zu schützen“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch.