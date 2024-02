Deutsche Fregatte wehrt Houthi-Angriff ab

Houthi-Miliz will Angriffe auf Handelsschiffe ausweiten

In der vergangenen Woche erklärte die Houthi-Miliz, Angriffe auf Handelsschiffe vor der Küste des Landes ausweiten zu wollen. Man setze auf Eskalation als Antwort auf die Eskalation Israels im Gazastreifen, sagte der Anführer der Gruppe, Abdel-Malik al-Houthi, in einer Fernsehansprache. Bisher seien 48 Schiffe angegriffen worden. Zudem kündigte er den Einsatz von Unterwasser-Waffen an. Neben mehreren EU-Staaten sind auch die USA, Kanda, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Bahrain, Sri Lanka und Singapur an Einsätzen zur Abwehr der Angriffe beteiligt. Auch Österreich ist mit einigen Offizieren involviert.