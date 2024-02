„Grundgedanke ist super, nur Umsetzung hatscht“

„Wirkt nicht durchdacht“

Nachdem Schobesberger nun die neue Stadtbauernförderung präsentierte, fragte die „Krone“ bei Sommer nach, was sie von den vorgelegten Plänen hält. „Während andere Fonds etwa inflationsbedingt steigen, bleibt die Stadtbauernförderung weiter bei 90.000 Euro. Was mich aber vor allem aufregt, ist, dass manche Inhalte nicht durchdacht wirken. So fördert man etwa das Stehenlassen von Totholz, streicht aber die Förderung für das Setzen von Obstbäumen – mit der Begründung, dass dies ohnehin vom Land gefördert wird. Was man unter den Tisch fallen lässt: Das Land fördert erst ab acht Bäumen“, spart sie wieder nicht mit Kritik.