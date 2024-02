„Ich dachte, Schlepperfahrt wäre ein Zufallsjob“

Doch so weit kam es nicht: Bei Ried im Innkreis wollten Polizisten den völlig überladenen Honda Civic stoppen. Doch der Lenker gab Gas und lieferte den Beamten bis Hochburg-Ach eine Verfolgungsjagd, bei der es auch zweimal krachte und acht Personen verletzt wurden, ein Kind kam sogar auf die Intensivstation. Ein Video, das die Polizei bei der Verfolgung aufgenommen hatte, wurde im Gerichtssaal vorgespielt und zeigte, wie rücksichtslos der Schlepper unterwegs war. Er fuhr mitten auf der Straße, verhinderte so Überholmanöver, andere Autolenker mussten gefährlich ausweichen. Teilweise zeigte der Tacho 140 km/h an.