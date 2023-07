Vier Verletzte bei Verfolgung von Schlepperauto

Acht Personen saßen in dem Auto

In dem Wagen waren acht Menschen: Ein Schlepper wurde festgenommen, ein Schlepper entkam. Eine erwachsene Frau und fünf Jugendliche waren die Geschleppten. Die Frau und drei Jugendliche wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins KH Altötting in Bayern verbracht. Bei den Geschleppten handelt es sich vermutlich um Afghanen.