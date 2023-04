Milchbubi-Schlepper bleiben nur Schulden

„Ich wusste, dass es nicht ganz richtig ist“

Der Nachbar, dem er von seiner „tristen finanziellen Lage“ erzählt hatte, bot ihm den Job an. „Ich wusste, dass es nicht ganz richtig ist, aber nicht, dass es so gefährlich ist“, sagte der Bursch. Gefährlich definierte er, dass er deshalb in Haft gehen müsse. Zumindest 27 Schlepperfahrten binnen zwei Monaten hat der Angeklagte, der sich im Großen und Ganzen schuldig bekannte, nur wegen der genauen Anzahl der Fahrten, der Anzahl der Geschleppten und deren Nationalitäten herumdiskutiert, durchgeführt.