Gehen Wien die leistbaren Mietwohnungen aus?

Österreichs Bauwirtschaft steckt in der Krise und ruft - wie berichtet - nach Hilfe vom Bund. An der Branche hängen nicht nur viele Jobs, sondern auch dringend benötigter Wohnraum. Doch wie ist die Lage in Wien? Thomas Ritt, Wohnexperte der Wiener Arbeiterkammer bringt es auf dem Punkt. In Wien wurden und werden auch noch in den nächsten Jahren viel zu viele Wohnungen gebaut. Aber die falschen. Indes greift die Stadt der Baubranche unter die Arme.