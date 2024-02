Ideenwettbewerb für Wasserspielparadies

Mit dem Wasserspielplatz machen wir aus einem extrem heißen Areal eine ,Latschn‘, unsere Kinder haben Spaß und wir einen Hitzepol weniger“ – mit diesem Satz hatte SP-Stadtchef Klaus Luger im Mai 2023 der „Krone“ seine Idee für eine Belebung des Pfarrplatzes erklärt.

Beispiele, wie so ein Wasserspielparadies in Linz aussehen könnte, gibt es viele, etwa in Darmstadt oder Bordeaux. Vor allem in Frankreichs Weinmetropole ist der „Miroir d’Eau“, wie das mit 3450 Quadratmetern größte Reflexionsbecken der Welt heißt, längst der meist fotografierte Hotspot.