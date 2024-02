Ungarn ratifiziert NATO-Beitritt Schwedens

Ungarn gibt seinen Widerstand gegen Schwedens NATO-Beitrittsambitionen auf. Noch im Februar wird das Parlament in Budapest die Mitgliedschaft des skandinavischen Landes ratifizieren. Ungarns Premier Viktor Orban hatte bereits am Samstag in seiner Rede zur Lage der Nation betont, es würden nur wenige Schritte bis zur Ratifizierung fehlen.