Orbán: Schweden-Beitritt wird bald ratifiziert

Noch kein konkreter Zeitplan

Wann eine Abstimmung darüber stattfinden könnte, sagte der Regierungschef nicht. Normalerweise würde die nächste Sitzungsperiode des ungarischen Parlaments am 27. Februar beginnen. Ob es für die Ratifizierung des Beitritts Schwedens zum westlichen Militärbündnis vorher eine außerplanmäßige Sondersitzung geben könnte, bleibt also unklar. Die Ratifizierung wurde bereits in den Fachausschüssen des Parlaments gebilligt. Es fehlt noch die Abstimmung im Plenum.