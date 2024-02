ESA-Satellit stürzt am Mittwoch auf die Erde

Auf der Grundlage von Daten, die am Montag erfasst wurden, prognostiziert das Space Debris Office (Amt für Weltraummüll, Anm.) der ESA derzeit den Wiedereintritt von ERS-2 in die Atmosphäre am Mittwoch um 20.24 MEZ. Die Unsicherheit in dieser Vorhersage betrage nur noch +/- 9,91 Stunden, hieß es. Diese Unsicherheit sei vor allem auf den Einfluss der unvorhersehbaren Sonnenaktivität zurückzuführen, die die Dichte der Erdatmosphäre und damit den Luftwiderstand des Satelliten beeinflusst.