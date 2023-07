ESA ließ Wettersatellit kontrolliert abstürzen

Erstmals ist ein hierfür eigentlich gar nicht konzipierter Wettersatellit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA kontrolliert in die Erdatmosphäre gelenkt werden. Wie die ESA am Samstag berichtete, trat der Satellit „Aeolus“ am Freitagabend, um 21 Uhr MESZ, über der Antarktis in die Atmosphäre ein und verglühte.