USA erwarten Invasion von einer Billion Zikaden

„Niemand, der heute lebt, wird das noch einmal erleben“, sagt Floyd W. Shockley, Entomologe und Sammlungsleiter am Smithsonian National Museum of Natural History, gegenüber der Zeitung „New York Times“. Es werde weitere 221 Jahre dauern, bis die geografisch benachbarten Zikaden-Populationen wieder gemeinsam auftreten werden, so der Forscher.