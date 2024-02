Elon Musk lässt 100 Starlink-Satelliten verglühen

Man werde die entsprechenden Satelliten, die manövrierfähig sind, in den kommenden Wochen und Monaten aus dem ihrer bisherigen Umlaufbahn und langsamen auf den Weg Richtung Erde lenken, wo sie in der Atmosphäre verglühen werden. Dieses Manöver werde in den meisten Fällen rund ein halbes Jahr dauern, gab SpaceX kürzlich in einer ausführlichen Erklärung bekannt.