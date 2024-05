„Starliner“ kurz vor erstem bemannten Testflug

Test-Astronauten mit Alter von 58 und 61 Jahren sehr erfahren

Mit den NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord soll der „Starliner“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Am Mittwoch wird das Raumschiff an der ISS erwartet, wo Wilmore und Williams rund eine Woche lang bleiben sollen. „Es fühlt sich fast unwirklich an“, sagte die 58 Jahre alte Williams, die zuvor schon zweimal an Bord der ISS war, im Vorfeld bei einer Pressekonferenz. „Wir wären nicht hier, wenn wir nicht bereit wären“, sagte ihr 61 Jahre alter Astronauten-Kollege Wilmore, der ebenfalls schon zweimal im All war. „Wir sind bereit. Das Raumschiff ist bereit und das Team ist bereit.“