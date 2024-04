Drei Astronauten erreichen Chinas „Himmelspalast“

Crew will im Weltall Fische züchten

Ye und seine Kollegen wollen ihre Zeit in der Raumstation unter anderem für Experimente zu Mikrogravitation sowie in den Bereichen Materialforschung und Raumfahrt-Medizin nutzen. Laut Xinhua wollen sei außerdem versuchen, ein Aquarium in der Raumstation einzurichten und Fische in der Schwerelosigkeit zu züchten.