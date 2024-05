Bemannter „Starliner“-Start wieder verschoben

Astronauten sollten am Mittwoch bei ISS ankommen

Die Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams hätten die Starliner-Kapsel wieder verlassen und seien in ihr Crew-Quartier am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zurückgekehrt, teilte die NASA mit. Eigentlich war geplant, dass sie am Mittwoch bei der ISS ankommen und dort rund eine Woche bleiben. Für die Ankunft des Starliners war an der ISS der dort angedockte Crew Dragon von SpaceX an eine andere Andockstation umgezogen.