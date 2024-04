Russland schickt neue Rakete für Testflug in Orbit

Start zweimal in letzter Minute abgesagt

Vorangegangen waren technische Probleme bei der schweren „Angara-5“, einer neuen post-sowjetischen Trägerrakete. Diese hatten dazu geführt, dass die Raumfahrtbehörde den Start zwei Tage in Folge in letzter Minute absagen musste. Am Mittwoch wurde etwa der Teststart wegen einer Fehlfunktion des Kontrollsystems für die Triebwerkszündung abgebrochen.