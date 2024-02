Drei klare Sieger beim großen Sommerreifentest

Dass es trotz der guten Ergebnisse kein „Sehr gut“ gibt, liegt an der Methodik. „Damit ein Reifen in der Gesamtnote mit ‘Sehr gut‘ bewertet wird, müsste er auch in allen Einzelkategorien ‘sehr gut‘ abschneiden - das ist realistischerweise nicht zu erwarten. Gerade beim Reifentest besteht ein immerwährender Zielkonflikt: Gute Fahreigenschaften gehen in der Regel mit weicheren Gummimischungen einher und das wiederum sorgt umgekehrt für negative Auswirkungen auf Laufleistung und Reifenabrieb“, erklärt der Leiter der ÖAMTC-Testabteilung.