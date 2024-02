Gratis Periodenprodukte für Mädchen an Wiener AHS

Mehr Wohlbefinden für Schülerinnen

So beispielsweise auch in der De la Salle Schule Strebersdorf AHS in Wien, wo mit einem neuen Service der Alltag der Mädchen erleichtert werden soll. Dort wurden in den Toiletten der Oberstufe zwei Spender für Periodenprodukte montiert, wo sich die Schülerinnen bei Bedarf kostenlos Binden oder Tampons entnehmen können.