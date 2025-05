Soderbergh: „Zweimal ,James Bond‘-Regie abgelehnt“

„Krone“: Ihr starbesetzter Film „Black Bag“, der am Donnerstag ins Kino kommt, dreht sich um Spionage – währenddessen wartet die Welt auf einen neuen „James Bond“, und die Gerüchteküche brodelt. Würden Sie mit Ihrer Erfahrung in dem Genre gern einen „Bond“-Film machen?

Steven Soderbergh: Ich wurde schon zweimal gefragt und habe zweimal abgelehnt. Einmal nach meinem Film „Out of Sight“ und einmal nach „Ocean’s 12“. Damals wollte ich wissen, ob ich volle Kontrolle über das Skript hätte, das wurde verneint. Ich denke auch jetzt nicht, dass das zu mir passt. Meine Stärke ist nicht, etwas in ein Spektakel zu verwandeln. Und ich bin mir sicher, dass der nächste „Bond“ größer und verrückter werden soll als je zuvor.