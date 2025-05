Mit Leo XIV. wird Trump wohl keine Freude haben

Eine Zeit, die sein Weltbild nachhaltig geprägt hat. In Südamerika erlebte Prevost – der auch die peruanische Staatsbürgerschaft besitzt – was es heißt, Armut, Verzweiflung und fehlenden Aufstiegschancen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. 1999 kehrte er in seine Heimat zurück, wo er zunächst Chef der Augustiner im Mittleren Westen der USA wurde. Später führte er sogar den gesamten Orden an. In dieser Funktion bereiste er in Folge die gesamte Welt. Und doch: 2014 kehrte er wieder in sein geliebtes Peru zurück. Kein Wunder, dass die Kardinäle in ihm den weltgewandten, mehrere Sprachen sprechenden Kirchenmann und nicht den erzkonservativen nationalistischen Yankee sahen.