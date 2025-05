Wer beerbt Alonso? Vier große Namen auf der Liste

„Diese Woche haben sich der Klub und ich darauf verständigt, dass es meine letzten zwei Spiele als Leverkusen-Trainer sein werden. Es ist der richtige Moment, es bekanntzugeben. Nun haben wir Klarheit“, sagte Alonso in Leverkusen am Freitag. Damit endet im Sommer nach mehr als zweieinhalb Jahren die erfolgreichste Ära der Club-Geschichte, die dem Verein 2024 die erste deutsche Fußball-Meisterschaft beschert hatte. Die Partie gegen Borussia Dortmund am Sonntag wird damit Alonsos letztes Heimspiel in Leverkusen sein.