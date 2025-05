„Ofi ist einer für die Rolle als Braveheart“

Beim Masters in Madrid schon in Runde zwei gewesen, in Rom kämpft Sebastian Ofner am Samstag gegen Frances Tiafoe um das erstmalige Erreichen der dritten Runde bei einem solchen Turnier. „Das wäre der Hammer“, hofft Österreichs bester Tennisspieler, der nach seiner Verletzung wieder richtig in Fahrt kommt – und Trainer-Guru Günter Bresnik zu einem Vergleich inspiriert.